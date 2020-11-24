СКА дома обыграл «Барыс»

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу петербуржцев. Фото: ХК СКА

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу петербуржцев. Фото: ХК СКА

Петербургский СКА обыграл «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Матч прошел в понедельник, 24 ноября, в Ледовом дворце в Петербурге. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу петербуржцев.

В составе СКА отличились Иван Морозов (10 минута), Евгений Кетов (16 — в меньшинстве), Кирилл Марченко (36 — в большинстве) и Владимир Ткачев (46).

У «Барыса» шайбы забросили Виктор Сведберг (17 — в большинстве), Якоб Лилья (20) и Линус Виделль (43 — в большинстве).

СКА занимает второе место на Западе, имея в своем активе 39 очков. Следующий матч состоится 26 ноября. СКА сыграет в череповецкой «Северстали».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что СКА встретился на льду с уфимской командой «Салават Юлаев». Игра прошла в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.