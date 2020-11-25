Таможенная академия подала иск к Смольному из-за закона о капитальном ремонте

Таможенная академия подала иск к Смольному из-за закона о капитальном ремонте
Городской суд Санкт-Петербурга. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

ГКОУ ВО «Российская таможенная академия» подала в суд на правительство Санкт-Петербурга. Городской суд зарегистрировал иск в среду, 25 ноября.

Истец считает необходимым признать недействительным пункт 3 статьи 20 закона Северной столицы «Об административных нарушениях в Санкт-Петербурге». Конкретные претензии у Таможенной академии к той части закона, где говорится об установлении административной ответственности федеральных казенных учреждений за неосуществление капитального и текущего ремонта фасадов занимаемых ими зданий.

По какой причине академия решила оспорить закон о капитальном ремонте, неизвестно. Материалы дела переданы судье, передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал предприятие «Севкабель» банкротом.

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