Арбитражный суд Петербурга признал завод «Севкабель» банкротом

Арбитражный суд Петербурга признал завод &#171;Севкабель&#187; банкротом
"Севкабель", основанный в 1879 году, стал первым в России кабельным производством. Фото: сайт завода "Севкабель"

Во вторник, 24 ноября, Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти признал банкротом предприятие «Севкабель».

При этом по итогам прошлого года завод совсем не производит впечатление бедствующего: прибыль производственной компании составила 620 миллионов рублей. По информации телеканала Piter.TV, банкротом «Севкабель» стал в связи с кредитным поручительством АО «Росскат», которое стало владельцем завода в 2017 году.

Однако, как пишет телеканал «Санкт-Петербург», АО «Росскат» управляет банк «Траст», для которого недвижимость и предприятие не являются профильными активами. На данный момент в отношении «Севкабеля» начато конкурсное производство. Остаться без работы могут около 500 сотрудников.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пандемия коронавируса закрыла популярную сеть книжных «Республика». Компания стала банкротом.

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