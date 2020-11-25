Гендир Федерации фигурного катания опроверг информацию о проведении предолимпийского чемпионата в Петербурге

Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Коган прокомментировал работу нового главы петербургского филиала ФФККР Сергея Чопозова.

Недавно Чопозов высказал желание провести в Петербурге крупные соревнования, пригласив к участию лучших спортсменов. Коган, оценивая деятельность нового сотрудника, отметил, что Чопозов пока не сделал никакого вклада в развитие отечественного фигурного катания, поскольку у него не было возможности проявить себя. «Работу оценивают по реальным делам», — сказал Коган.

Глава федерации подчеркнул, что разговоры о возможном проведении предолимпийского чемпионата в Петербурге, — о чем также заявлял Чопозов, — неофициальные, никаких решений на этот счет еще не принималось, передает NevaSport.ru.

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