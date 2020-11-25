На Бухарестской улице открылась велодорожка за 16,9 млн рублей

Также в 2020 году спроектированы 12,3 км веломаршрутов в Невском районе, которые будут реализованы в перспективный период. Фото: https://pixabay.com

Также в 2020 году спроектированы 12,3 км веломаршрутов в Невском районе, которые будут реализованы в перспективный период. Фото: https://pixabay.com

Протяжённость маршрута составляет 3,1 километра от станции метро «Проспект Славы» до станции «Бухарестская».

Как сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, Стоимость обустройства новой велодорожки на Бухарестской улице составила около 16,9 миллионов рублей. Работы велись с 2019 года силами ООО «ГЕОИЗОЛ». Открытие прошло в среду, 25 ноября, при участии председателя комитета Андрея Левакина и и. о. директора Городского центра управления парковками Дмитрия Ваньчкова.

Веломаршрут на Бухарестской улице является одним из четырех запланированных к реализации в 2020 году. Вместе с этой велодорожкой появились аналогичные объекты велоинфраструктуры на Крестовском острове, на проспекте Юрия Гагарина и на участке Бухарестской улицы от Прогонной улицы до улицы Салова.

В целом, до 2023 года Городской центр управления парковками планирует создание 9 велосипедных маршрутов в Приморском, Фрунзенском, Невском, Василеостровском, Красногвардейском, Кировском и Калининском районах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Всеволожске появилась велодорожка за 110 млн рублей.