В Петербург из Марокко прибыли 20 тонн клементинов с личинками средиземноморской мухи

В Петербург из Марокко прибыли 20 тонн клементинов с личинками средиземноморской мухи
Зараженные клементины отправили обратно в Марокко. Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

В морском порту Северной столицы инспекторы Управления Россельхознадзора обнаружили, что 20 тонн клементинов из Марокко заражены личинками средиземноморской плодовой мухи.

В ходе проведения фитосанитарного карантинного контроля специалист Россельхознадзора заметил в крупной партии цитрусовых живых личиной насекомого, похожих на личинок средземноморской плодовый мухи. Было принято решение направить фрукты и обнаруженных насекомых на лабораторную экспертизу.

Исследователи ФГБУ «Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория» подтвердили догадки инспекторов Россельхознадзора. Так называемый Ceratitis capitata (Wied.) является карантинных для Евразийского экономического союза вредителем, в связи с чем клементины отправили обратно в Марокко.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с начала года из-за границы в Петербург пропустили более 25 тонн манго и авокадо.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
клементины марокко новости спб Россельхознадзор


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Жители центрального района написали письмо Беглову с просьбой создать ...
Детей из Колпино, оказавшихся в заложниках у своего отца, временно поместят ...
В «Газпроме» прокомментировали сообщения о проблемах ...
В Петербурге отправили под стражу мужчину, державшего в заложниках своих ...
Картели на рынке соцпитания Петербурга грозят СМИ претензиями и исками
Жителей Петербурга предупреждают о мокром снеге и гололедице в четверг
В Ленобласти могут ввести режим ЧС из-за невывоза отходов с завода МПБО-2
На Рубинштейна приступили к организации зоны платной парковки — ...