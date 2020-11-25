В Петербург из Марокко прибыли 20 тонн клементинов с личинками средиземноморской мухи

Зараженные клементины отправили обратно в Марокко. Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

Зараженные клементины отправили обратно в Марокко. Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

В морском порту Северной столицы инспекторы Управления Россельхознадзора обнаружили, что 20 тонн клементинов из Марокко заражены личинками средиземноморской плодовой мухи.

В ходе проведения фитосанитарного карантинного контроля специалист Россельхознадзора заметил в крупной партии цитрусовых живых личиной насекомого, похожих на личинок средземноморской плодовый мухи. Было принято решение направить фрукты и обнаруженных насекомых на лабораторную экспертизу.

Исследователи ФГБУ «Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория» подтвердили догадки инспекторов Россельхознадзора. Так называемый Ceratitis capitata (Wied.) является карантинных для Евразийского экономического союза вредителем, в связи с чем клементины отправили обратно в Марокко.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с начала года из-за границы в Петербург пропустили более 25 тонн манго и авокадо.