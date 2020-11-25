Петербург ищет подрядчика для закупки в школы устройств видеосвязи

На сайте госзакупок появилась заявка на поиск подрядчика, который сможет обеспечить школы города бесперебойной связью.

Как сообщает комитет по образованию Санкт-Петербурга, данная заявка не означает, что все школы уходят на использование только дистанционных технологий. Скорее это необходимо для организации безопасных очных занятий в условиях пандемии коронавируса.

«Ведь при сохранении очного формата обучения массовые мероприятия в школах запрещены. Одно из оптимальных, универсальных решений – использование ресурса видеоконференцсвязи», — сообщили в комитете.

Кроме этого, благодаря установленному оборудованию можно будет организовывать не только собрания педагогического коллектива, но и межведомственные совещания, вебинары, конференции, мастер-классы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что образовательные учреждения в Петербурге продолжат очную работу.