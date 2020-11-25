На поддержку бизнеса из бюджета Петребура выделили дополнительно 2 млрд рублей

Правительство Северной столицы приняло решение направить на докапитализацию Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса 2 млрд рублей из городского бюджета.

Об этом в среду, 25 ноября, информирует пресс-служба Смольного. Дополнительное финансирование осуществляет в рамках реализации второго пакета мер поддержки бизнеса в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса. В общей сложности, за время работы фонд выдал 469 займов на сумму 1,6 млрд рублей.

В ближайшее время кредитную помощь в размере 138 миллионов рублей получат 42 организации. В обработке находятся заявления еще на 313 миллионов. В Смольном отмечают, что благодаря работе Фонда удалось сохранить 10 тысяч рабочих мест. Помощь оказывается производственным предприятиям, торговым организациям, медицинским, туристическим и транспортным компаниям, а также фирмам сферы услуг.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за год в 2,5 раза подорожали земельные участки.