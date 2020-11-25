В Шушарах появился колумбарий надежд: активисты критикуют чиновников за пустые обещания

Местные жители просили о соцобъектах и транспортной доступности, но ничего не получили.

Активисты создали Шушарский колумбарий надежд. Он появился на Старорусском проспекте у дома номер 6, о чем сообщили в объединении жителей ТСЖ «Центральная усадьба» в социальной сети «Вконтакте». Местные отмечают, что долгие годы слышат обещания чиновников, но не видят, чтобы жизнь менялась к лучшему.

Они жалуются на срывы сроков от застройщиков, на отсутствие поликлиники, общественного транспорта, на небезопасность района и отсутствие благоустроенных зеленых зон.

«Обязательно схожу, возложу цветы. Практически каждая озвученная умершая надежда жила и во мне»,

— написала одна из жительниц поселка под постом.

Кто-то добавил, что колумбарий уже убрали.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге приостановили работы на месте ВНИИБ: активисты против сноса исторического здания.