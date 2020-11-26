В Петербурге появился Центр управления регионом

Обращения будут поступать в том числе через социальные сети. Фото: Pixabay

Обращения будут поступать в том числе через социальные сети. Фото: Pixabay

Благодаря ему будет проще собирать и обрабатывать обращения граждан, поступившие в адрес органов власти и учреждений.

В Санкт-Петербурге сегодня, 26 ноября, открылся Центр управления регионом. Он появился в городе в рамках реализации поручения президента России Владимира Путина. Ожидается, что благодаря центру будет проще мониторить и обрабатывать обращения, поступающие в адрес органов власти и учреждений в том числе через социальные сети.

Виджеты Центра управления регионом появятся на всех сайтах государственных органов Санкт-Петербурга. Граждане смогут поделиться своим мнением или предложения и получить оперативную обратную связь. Ознакомиться с ответом можно будет в личном кабинете на сайте госуслуг.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти открыли Центр управления регионом для улучшения работы органов власти.