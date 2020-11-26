Каждый второй петербуржец начал работать до совершеннолетия

Подростки жалуются на то, что им мало платят. Фото: pixabay.com

Подростки жалуются на то, что им мало платят. Фото: pixabay.com

Остальные начинали трудиться в возрасте от 18 до 25 лет.

Служба исследований hh.ru провела опрос о поиске первой работы и выяснила, что половина петербуржцев начали работать до совершеннолетия. В основном раньше 18 лет начинают работы мужчины. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Молодые соискатели отмечают, что им довольно сложно найти хорошо оплачиваемую работу, а также ту, которую можно было бы совместить с учебой. Также они боятся непорядочных работодателей. В основном несовершеннолетние работают в сфере продаж или рабочего персонала.

Родители в большинстве случаев отнеслись к желанию ребенка работать положительно, но были и те, у кого это вызывало негатив. Сами несовершеннолетние считают такой опыт скорее хорошим, чем плохим, и предпочитают ни о чем не жалеть.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в законопроекте о дистанционной работе сохранили «право на офлайн».