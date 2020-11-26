«Вконтакте» будет помечать страницы умерших пользователей

Соответствующая информация появится на месте, где раньше значилось время последнего визита.

Социальная сеть «Вконтакте» решила помечать страницы пользователей, которые скончались. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Теперь рядом со статусом человека после его смерти может появиться строчка: «Страница умершего человека». Чтобы это произошло, родственники должны предоставить поддержке социальной сети фото свидетельство о смерти.

Отмечается, что такие страницы также можно удалить, если того пожелают близкие умершего человека. Надпись появится на месте даты и времени последнего визита в соцсеть.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Telegram и в «ВКонтакте» испытали российскую вакцину «Спутник V». Один из них пожаловался на побочные эффекты, а другой совершенно ничего не почувствовал.