«Вконтакте» будет помечать страницы умерших пользователей

&#171;Вконтакте&#187; будет помечать страницы умерших пользователей
Надпись появится, если того захотят родственники. Фото: Вконтакте

Соответствующая информация появится на месте, где раньше значилось время последнего визита.

Социальная сеть «Вконтакте» решила помечать страницы пользователей, которые скончались. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Теперь рядом со статусом человека после его смерти может появиться строчка: «Страница умершего человека». Чтобы это произошло, родственники должны предоставить поддержке социальной сети фото свидетельство о смерти.

Отмечается, что такие страницы также можно удалить, если того пожелают близкие умершего человека. Надпись появится на месте даты и времени последнего визита в соцсеть.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Telegram и в «ВКонтакте» испытали российскую вакцину «Спутник V». Один из них пожаловался на побочные эффекты, а другой совершенно ничего не почувствовал.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
вконтакте смерть соцсеть


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
КГИОП настаивает на возбуждении уголовного дела после пожара в особняке Игеля
Вслед за Петербургом новогодние торжества отменит Ленобласть, но только в ...
Боярский не верит в успех российских футбольных клубов за пределами страны
Как разрушается и калечит людей «Красный треугольник», пока туда ...
«Вконтакте» будет помечать страницы умерших пользователей
Петербуржцев предупреждают о мокром снеге и гололедице в пятницу
В Петербурге доцента вуза подозревают в получении взятки от студента
Как на Рубинштейна рождается платная парковка: фоторепортаж Gazeta.SPb