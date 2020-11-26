СКА на выезде сыграет с «Северсталь»

Встреча состоится в Череповце в семь часов вечера.

Сегодня, 26 ноября, состоится матч между СКА и «Северсталь» в Череповце. Хоккеисты выйдут на лед в семь часов вечера в рамках Континентальной хоккейной лиги.

Напоминаем, что за 29 игр регулярного сезона СКА набрал 39 очков и занял вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции. Последние встречи для «армейцев» оказались удачными: им удалось победить «Савалат Юлаев», «Трактор», «Амур» и «Барыс».

Напоминаем, что с 1 декабря в Санкт-Петербурге запретили проводить спортивные мероприятия в присутствии болельщиков. Таким образом, проходят последние встречи, на которые могут прийти зрители.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Боярский уверен, что российские клубы пока не так хороши, как европейские. Актер считает, что потребуется время, прежде чем отечественные футболисты порадуют болельщиков громкими победами.