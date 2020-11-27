Новогодние ограничения, дополнительные корпуса «Ленэкспо» и очные уроки: последние данные по Covid-19 в Петербурге

Петербург пересек рубеж в три тысячи заболевших коронавирусом за сутки, Ленэкспо планирует открыть четыре дополнительных корпуса, а школы пока не собираются уводить детей на «дистанционку»: эти и другие актуальные данные о Covid-19 — в традиционном обзоре Gazeta.SPb.

За последние сутки Covid-19 заразились 3 687 петербуржцев. По данным «Стопкоронавирус.рф», в нашем городе умерло 63 человека, выздоровела 1 898. Всего с начала пандемии опасную хворь подхватили 114 820 горожан.

С 23 ноября в Петербурге начали действовать очередные антиковидные ограничения. Горожанам запретили собираться на массовых спортивных мероприятиях. В торговых центрах закрылись точки общепита и ледовые катки. Что касается последних, то они продолжат работать в других местах, но на таких площадках должно быть не более 1 человека на 10 кв. метров. На крытые катки пускают не более 30 человек.

На этой неделе стало известно, что из-за коронавируса в Новый год не будет работать метро, Дед Мороз не придет на Дворцовую площадь, не прогремит праздничный салют, а большая часть торжеств состоится в онлайн-формате. Подробнее — в материале Gazeta.SPb.

Также с 23 ноября в Петербурге началась бесплатная выдача лекарств. Но их в начале недели получили не все районы. Ситуацию, по словам первого зампреда комитета по здравоохранению Андрея Сараны, исправят.

В среду 25 ноября, в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева сообщили, что до конца декабря в «Ленэкспо» откроют еще четыре корпуса. Сейчас развернуто 1295 коек. Сегодня во временном госпитале находятся 508 человек. А планируется принимать 2500.

Вопреки опасениям, появившимся в СМИ, образовательные учреждения Петербурга продолжат работать очно. Роспотребнадзор считает перевод всех учащихся на «дистанционку» нецелесообразным. Об этом сообщили в комитете по образованию в среду, 25 ноября.