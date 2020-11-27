Особняк Игеля: долгая история, несчастная судьба, грандиозные планы и страшный пожар

Его должны были перестроить в гостиницу, но не успели — вспыхнул пожар. Огонь стал еще одним пунктом в списке несчастий, которые пришлись на долю особняка Эрнеста Игеля. Между тем, история у дома довольно богатая. А судьба — не сказать, что счастливая.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) настаивает на возбуждении уголовного дела после пожара в особняке Игеля. По мнению ведомства, нужно выяснить, что стало причиной возгорания и кто виноват в случившемся.

Пожар

Напомним, особняк Игеля на Каменноостровском проспекте полыхал в понедельник, 9 ноября. С огнем боролись 58 спасателей и 17 единиц техники. В пожаре пострадали стропильная система крыши, перекрытия и перегородки флигеля южной части. Во время тушения пришлось частично демонтировать кровлю и залить водой часть помещения.

Концессионное соглашение

Планировалось, что особняк Игеля превратят в гостиницу на 46 номеров. Такое решение 2 декабря 2019 года озвучил губернатор Петербурга Александр Беглов на рабочем заседании в Смольном. Дело в том, что старинное здание на Каменноостровском проспекте, 58-60 давно не используется, а его интерьеры полностью разрушены — приют в них находили разве что бездомные. Вложения в ремонт и обустройство отеля оценивались примерно в 300 млн рублей. В начале 2020 года Смольный заключил концессионное соглашение на реконструкцию и эксплуатацию особняка Игеля с компанией ООО «Асгард». Документ рассчитывался на 49 лет.

В четверг, 26 ноября, КГИОП сообщил, что в адрес пользователя объекта — ООО «Асгард» — направлено предписание в течение трех месяцев в установленном законом порядке провести комплекс первоочередных противоаварийных работ в отношении памятника.

Кроме того, ведомство направило обращения в комитет имущественных отношений (КИО) и комитет по инвестициям о необходимости принятия срочных мер по устранению последствий пожара и консервации особняка Игеля, включая первоочередные противоаварийные работы.

Многострадальный особняк

Увы, но пожар, вспыхнувший 9 ноября, не был первым несчастьем, приключившимся с особняком Игеля. Несколько лет назад, когда КГИОП решил осмотреть помещения здания, там нашли бездомных. А за то время, что дом-памятник находился без присмотра, из него вынесли буквально все, включая мраморные столешницы и камин, и даже разбили витражи. Вот один показательный случай. В 2017 году полиция задержала подозреваемых в хищении изразцовой печи, представляющей историческую и художественную ценность.

Для справки

В далеком 1894 году французский купец Эрнест Игель приобрёл участок земли вместе с деревянным домом и оранжереей на Петроградской стороне. Здесь он открыл ресторан французской кухни и назвал его «Эрнест». Спустя три года здание перестроили в камне, а наш город получил еще одни образец архитектурной эклектики. Архитекторами выступили Анатолий Ковшаров и Борис Зонн. Они руководствовались стилем Людовика XVI. Кроме особняка на участке появились еще несколько каменных сооружений. После революции в здании располагался Дом пролетарской культуры, затем — Райсовет.

В 2001 году особняк Игеля стал выявленным объектом культурного наследия, в 2007-м — памятником регионального значения. В 2008-м его передали ООО «Санкт-Петербургский гуманитарный деловой центр «Юна». С 2013-го здание было заброшено и разрушалось. В 2016-м были похищены оригинальные исторические камины и витражи. В 2018-м КГИОП внес их в предмет охраны памятника и запланировал реставрацию. В 2020-м Смольный заключил концессионное соглашение на реконструкцию и эксплуатацию особняка Игеля с ООО «Асгард». В начале ноября того же года в здании случился пожар, после чего КГИОП потребовал возбудить уголовное дело и предложил законсервировать объект.