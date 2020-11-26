Ученые объяснили, почему вирусная инфекция часто становится причиной пневмонии

Исследователи надеются, что их результаты будут использованы для разработки новых методов лечения двойных инфекций, связанных с вирусом гриппа и пневмококковыми бактериями. Фото: pixabay

Исследователи надеются, что их результаты будут использованы для разработки новых методов лечения двойных инфекций, связанных с вирусом гриппа и пневмококковыми бактериями. Фото: pixabay

Специалисты из Швеции и Сингапура установили, почему грипп часто осложняется бактериальной пневмонией. Ученые предполагают, что этот механизм может подходить и к ситуации с COVID-19.

Оказывается, изменения в нижних дыхательных путях, вызванные гриппом, влияют на распространение пневмококков в легких. Во время вирусной инфекции антиоксиданты, призванные бороться с угрозой для организма, попадают из крови в легкие, создавая благоприятную среду для вредоносных бактерий.

Исследователи предполагают, что способом лечения бактериальной пневмонии, вызванной гриппом, может стать использование ингибиторов протеазы, предотвращающих рост пневмококков в легких. Возможно, пневмония, провоцируемая коронавирусной инфекцией COVID-19, развивается по аналогичному механизму, и тогда способы лечения, предложенные учеными, могут оказаться действенными в борьбе с пандемией.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коронавирус нового типа может повреждать мозг.