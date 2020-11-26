Ученые объяснили, почему вирусная инфекция часто становится причиной пневмонии

Ученые объяснили, почему вирусная инфекция часто становится причиной пневмонии
Исследователи надеются, что их результаты будут использованы для разработки новых методов лечения двойных инфекций, связанных с вирусом гриппа и пневмококковыми бактериями. Фото: pixabay

Специалисты из Швеции и Сингапура установили, почему грипп часто осложняется бактериальной пневмонией. Ученые предполагают, что этот механизм может подходить и к ситуации с COVID-19.

Оказывается, изменения в нижних дыхательных путях, вызванные гриппом, влияют на распространение пневмококков в легких. Во время вирусной инфекции антиоксиданты, призванные бороться с угрозой для организма, попадают из крови в легкие, создавая благоприятную среду для вредоносных бактерий.

Исследователи предполагают, что способом лечения бактериальной пневмонии, вызванной гриппом, может стать использование ингибиторов протеазы, предотвращающих рост пневмококков в легких. Возможно, пневмония, провоцируемая коронавирусной инфекцией COVID-19, развивается по аналогичному механизму, и тогда способы лечения, предложенные учеными, могут оказаться действенными в борьбе с пандемией.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коронавирус нового типа может повреждать мозг.

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