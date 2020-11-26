Приготовление пищи на древесных углях может привести к повреждению легких

Приготовление пищи на древесных углях может привести к повреждению легких
Готовка на костре может оказаться смертельно опасной. Фото: pixabay

Американские ученые выяснили, что приготовление пищи на древесных углях может грозить повреждением легких и даже привести к смерти из-за болезней органов дыхания.

Оказалось, что около четырех миллионов человек по всему миру ежегодно умирают из-за вдыхания вредных веществ, выделяющихся при приготовлении пищи на углях от древесины и сухих кустарников. Исследователи экспериментальным путем изучили влияние на организм токсинов от сжигания биомассы — в опыте приняли участие 23 человека, которые готовили еду в помещении на сжиженном нефтяном газе или древесине в Индии.

Авторы научной статьи подчеркивают, что необходимо минимизировать воздействие дыма на легкие. Тем, кто вынужденно подвергается воздействию продуктов горения биомассы на протяжении длительного времени, рекомендуется регулярно посещать профильных врачей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, почему вирусная инфекция часто приводит к возникновению бактериальной пневмонии.

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