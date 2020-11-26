Приготовление пищи на древесных углях может привести к повреждению легких

Американские ученые выяснили, что приготовление пищи на древесных углях может грозить повреждением легких и даже привести к смерти из-за болезней органов дыхания.

Оказалось, что около четырех миллионов человек по всему миру ежегодно умирают из-за вдыхания вредных веществ, выделяющихся при приготовлении пищи на углях от древесины и сухих кустарников. Исследователи экспериментальным путем изучили влияние на организм токсинов от сжигания биомассы — в опыте приняли участие 23 человека, которые готовили еду в помещении на сжиженном нефтяном газе или древесине в Индии.

Авторы научной статьи подчеркивают, что необходимо минимизировать воздействие дыма на легкие. Тем, кто вынужденно подвергается воздействию продуктов горения биомассы на протяжении длительного времени, рекомендуется регулярно посещать профильных врачей.

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