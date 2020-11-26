Жена Джигана объяснила, почему их дочери носят её фамилию

Жена Джигана объяснила, почему их дочери носят её фамилию
Оказалось, никакой тайны в именах детей рэпера и модели не кроется. Фото: Instagram @samoylovaoxana

Звезда Instagram и супруга рэпера Джигана (псевдоним Дениса Устименко-Вайнштейна) Оксана Самойлова раскрыла неизвестные детали семейной жизни.

Оксана устроила в своем профиле в Instagram викторину «Вопрос-ответ», в рамках которой любой из 12,7 млн подписчиков звезды соцсети мог задать ей вопрос. Один из поклонников Самойловой поинтересовался, почему все три дочери звездной пары носят фамилию матери, а их младший брат, Давид, получил фамилию отца.

Этот факт порождал многочисленные слухи и разногласия между фанатами Джигана и Оксаны, но на деле все оказалось гораздо проще. «Блин, я не знаю, как так получилось», — честно призналась супруга рэпера. «Это как-то само собой вышло. Этому никто не придавал значения», — добавила она.

Напомним, ранее gazeta.spb.ru писала, что Джиган и Оксана Самойлова вместе с семьей отдохнули на Мальдивах за 7 млн рублей.

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