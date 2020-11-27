Жена Михаила Ефремова опровергла информацию о разводе с актером

Сейчас Ефремов находится в следственном изоляторе в Белгороде, однако в ближайшее время его переведут в ИК-4. Фото: кадр из сериала "Следователь Тихонов"

Сейчас Ефремов находится в следственном изоляторе в Белгороде, однако в ближайшее время его переведут в ИК-4. Фото: кадр из сериала "Следователь Тихонов"

Супруга Михаила Ефремова Софья Кругликова заявила, что слухи о разводе с актером не соответствуют действительности, и после карантина собирается навестить мужа в колонии.

Кругликова в разговоре со своим близким другом, председателем Ассоциации профсоюзов полиции и юристом Алексеем Лобаревым, опровергла многие фейковые новости, распространяемые в Сети после громкого смертельного ДТП, виновником которого признали Ефремова.

Так, жена актера назвала ложью слухи о том, что Михаил заказывал в СИЗО гуся, и что сокамерники Ефремова якобы негативно восприняли его появление. Подводя итог, Софья также добавила, что информация о скором разводе супругов не соответсвует действительности, передает её слова издание «Стархит».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru показывала первые фотографии Ефремова из следственного изолятора в Белгороде.