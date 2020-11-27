Двух человек госпитализировали после ДТП в Петроградском районе

В Петроградском районе Петербурга столкнулись два легковых автомобиля. В результате столкновения пострадали два человека.

Авария случилась сегодня, 27 ноября, при съезде с Троицкого моста. Около 3:00 водитель отечественного автомобиля не пропустил каршеринг, который ехал на зеленый сигнал светофора.

Как сообщил портал 78.ru, водителя и пассажира российской машины госпитализировали.

Оба легковых автомобиля оказались сильно повреждены. Другие подробности неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что автобус и две легковушки выстроились в «паровозик» на Ленсовета. По словам очевидцев, транспортные средства не смогли разъехаться у торгово-развлекательного комплекса «Континент».