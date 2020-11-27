В Выборгском районе вспыхнул частный дом

В Выборгском районе вспыхнул частный дом
Спасатели потушили пожар. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Выборгском районе Ленинградской области ранним утром загорелся жилой дом.

Возгорание случилось в пятницу, 27 ноября, в коттеджном поселке Береговая горка в поселке Полянское. Сигнал о ЧП поступил сотрудникам части в 4:32.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, на место ЧП были направлены восемь сотрудников на двух спецмашинах. Постройка горела на площади 96 квадратных метров.

На ликвидацию пожара огнеборцам потребовалось чуть менее 1,5 часа. Огонь потушили в 5:53.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Тосненском районе частный дом горел на 60 «квадратах». Причины появления огня выясняются.

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ГУ МЧС России по Ленобласти пожар спасатели


 

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