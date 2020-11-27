В Тосненском районе частный дом горел на 60 «квадратах»

В Тосненском районе частный дом горел на 60 &#171;квадратах&#187;
Спасатели оперативно потушили пламя. Фото: pixabay

В Тосненском районе Ленобласти загорелся частный дом. С огнем боролись восемь спасателей.

Возгорание случилось в четверг, 26 ноября, в городском поселении Рябово. Сигнал о ЧП поступил сотрудникам пожарно-спасательной части в 19:00. К месту оперативно выехали восемь человек на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, частный дом горел на площади 60 «квадратов». На ликвидацию пожара огнеборцам потребовался примерно час. К 19:58 пламя полностью потушили.

Причины появления огня выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ночью спасатели потушили горящий дом в Токсово.

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ГУ МЧС России по Ленобласти пожар


 

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В Тосненском районе частный дом горел на 60 «квадратах»