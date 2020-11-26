Ночью спасатели потушили горящий дом в Токсово

Справиться с огнем удалось менее чем за час. Фото: Pixabay

Справиться с огнем удалось менее чем за час. Фото: Pixabay

В ночь на 26 ноября в Токсово во Всеволожском районе Ленобласти в ночь на 26 ноября произошел пожар. Там загорелся дачный дом.

Огонь охватил постройку площадью 36 кв. метров в СНТ Светлое, сообщили в ГУ МЧС по региону. Справиться с огнем удалось менее чем за час. В 00:52 пожар потушили.

В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава и две единицы спецтехники. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар в жилом доме. В одной из квартир загорелась обстановка. Возгорание случилось в среду, 25 ноября, в доме 114 на Будапештской улице.