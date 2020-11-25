«Двушку» на Будапештской тушили 15 пожарных

Во Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар в жилом доме. В одной из квартир загорелась обстановка.

Возгорание случилось в среду, 25 ноября, в доме 114 на Будапештской улице. Сигнал о ЧП поступил сотрудникам части в 10:32. К месту происшествия оперативно выехали 15 сотрудников на трех спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, в двухкомнатной квартире обгорела обстановка на площади 2 «квадратов».

На ликвидацию пламени огнеборцам потребовалось чуть менее часа. Его потушили в 11:20.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти 12 спасателей час тушили пожар в квартире.