«Двушку» на Будапештской тушили 15 пожарных

&#171;Двушку&#187; на Будапештской тушили 15 пожарных
Пожарные потушили огонь. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Во Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар в жилом доме. В одной из квартир загорелась обстановка.

Возгорание случилось в среду, 25 ноября, в доме 114 на Будапештской улице. Сигнал о ЧП поступил сотрудникам части в 10:32. К месту происшествия оперативно выехали 15 сотрудников на трех спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, в двухкомнатной квартире обгорела обстановка на площади 2 «квадратов».

На ликвидацию пламени огнеборцам потребовалось чуть менее часа. Его потушили в 11:20.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти 12 спасателей час тушили пожар в квартире.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ГУ МЧС России по Петербургу новости спб пожар


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Арбитражный суд Петербурга признал завод «Севкабель» банкротом
В «Ленэкспо» откроют еще четыре корпуса до конца декабря
Съемки нового фильма с Козловским ограничат движение в центре Петербурга
Теперь без шариков: в Петербурге запретили продавать «веселящий газ» детям
В Петергофе завершилась реставрация церкви святого Серафима Саровского
«Не стоит винить Семака»: спортивный комментатор назвал причину проигрыша ...
В России от Covid-19 впервые умерло более 500 человек за сутки
В Выборге появится футбольный манеж на четыре команды в 2023 году