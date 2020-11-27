Петербургским чиновникам запретили покидать город в новогодние праздники

Сотрудникам администрации Северной столицы рекомендовали не уезжать за границы Северо-Западного федерального округа на время новогодних праздников.

Чиновников просят оставаться дома как минимум до 15 января. Это была устная просьба губернатора Александра Беглова. Данная рекомендация связана с ростом заболеваемости Covid-19 в городе.

Как сообщила «Мойка78» со ссылкой на Смольный, в замешательстве от такой «рекомендации» пребывают не только служащие администрации, но и сотрудники ГУПов. Им не понятно, распространяется ли на их предприятия поручение градоначальника.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в российских школах предложили на год продлить введенные из-за Covid-19 ограничения.

Напомним, в настоящий момент в детских организациях запрещено проводить массовые мероприятия «с участием различных групп лиц». Школы обязаны закрепить за одним классом один определенный кабинет.