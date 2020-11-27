В Петербурге ограничат движение в связи с проведением Дня Эрмитажа

В Петербурге ограничат движение в связи с проведением Дня Эрмитажа
Музей празднует свой день рождения 7 декабря. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

День основания музея празднуется каждый год 7 декабря.

В Санкт-Петербурге, несмотря на пандемию коронавируса, планируется празднование Дня Эрмитажа. В связи с этим будут введены ограничения движения транспортных средств. Они будут действовать с 12 часов дня 5 декабря до позднего вечера 6 декабря – проезд будет запрещен вдоль Дворцовой площади.

Также ограничения будут действовать с вечера 29 ноября до 23,59 8 декабря. На протяжении этих дней будет сужена проезжая часть справа по Певческому проезду в направлении от Дворцовой площади к набережной реки Мойки.

Напоминаем, что свой день рождения Эрмитаж празднует 7 декабря. Датой основания музея считают 1764 год.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в российских школах предложили на год продлить введенные из-за Covid-19 ограничения. Сейчас особые правила по организации работы школ, детсадов, оздоровительных лагерей, учреждений допобразования и других организаций действуют до 1 января 2021 года.

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