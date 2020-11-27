В Ленобласти выдадут новые машины скорой помощи 30 ноября

В Ленобласти выдадут новые машины скорой помощи 30 ноября
Новые машины появятся в конце ноября. Фото: Baltphoto

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко передаст ключи от новых отечественных автомобилей врачам Выборгской и Токсовской больниц.

Об этом сообщили в пресс-службе парламентария и правительства региона. Отмечается, что событие пройдет 30 ноября. Больницы получат 14 новых санитарных автомобилей «Медслужба М2», которые предназначены для обслуживания пациентов и медицинских работников.

Кроме этого, новые машины в Ленинградской области появятся и в следующем году. К 2021 году планируется закупить еще 180 автомобилей скорой помощи, а к 2022 — 30 машин.

Напомним, что мероприятие по передачи ключей состоится во дворе Дома правительства Ленинградской области.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге и Ленобласти объединят развитие научно-технических возможностей.

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