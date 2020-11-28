Полицейские нашли шесть «резиновых» квартир с мигрантами во Фрунзенском районе

Всего проверили более 2,7 тысяч квартир. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Всего проверили более 2,7 тысяч квартир. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Сотрудники полиции провели рейд во Фрунзенском районе.

В результате проверки в нескольких домах на Южном шоссе выявлено шесть так называемых «резиновых» квартир, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Всего проверили более 2,7 тысяч квартир в 22 жилых домах и выявили почти 250 сдаваемых под наем квартир, которые вызвали подозрения. В шести таких квартирах выявлены факты массового проживания иностранных граждан.

В итоге в отделе полиции оказались 17 иностранных граждан для привлечения к административной ответственности за нарушения миграционного законодательства. Кроме того, пятеро граждан привлечены к административной ответственности за распитие алкоголя в общественном месте.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что житель Фрунзенского района Петербурга незаконно прописывал у себя мигрантов. В управлении по делам миграции выяснили, что в квартире на улице Олеко Дундича могли незаконно поставить на учет иностранцев.