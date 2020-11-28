Почти 40% петербуржцев, путешествующих на Новый год, останутся встречать 2021-й дома

Пандемия COVID-19 повлияла не только на тех, кто занимается туристическим бизнесом, но и на самих путешественников — все больше туристов в этом году предпочитают провести новогодние праздники дома.
Согласно данным автобусного перевозчика Lux Express, 38% петербуржцев-поездок за границу на Новый год, 2021-й планируют встречать в Северной столице. Еще 11% участников опроса решили вместо зарубежных туров отправиться в новогоднее путешествие по России, а 9% респондентов отправятся на праздники за город.
При этом лишь 2% жителей Петербурга уже приобрели новогодние туры в страны, с которыми открыто авиасообщение. Остаются 10% горожан, которые пока не спланировали, как проведут каникулы. Еще 30% опрошенных проявляют недюжинный оптимизм, надеясь на открытие границ с Европой и возможную поездку в Финляндию или Эстонию на Новый год.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что чиновникам Петербурга запретили уезжать из города на новогодние праздники.