Почти 40% петербуржцев, путешествующих на Новый год, останутся встречать 2021-й дома

Подавляющее большинство петербуржцев встретит Новый год дома. При этом практически столько же надеются на открытие границ и новогоднюю поездку в ближайшие европейские страны. Фото: pixabay

Подавляющее большинство петербуржцев встретит Новый год дома. При этом практически столько же надеются на открытие границ и новогоднюю поездку в ближайшие европейские страны. Фото: pixabay

Пандемия COVID-19 повлияла не только на тех, кто занимается туристическим бизнесом, но и на самих путешественников — все больше туристов в этом году предпочитают провести новогодние праздники дома.

Согласно данным автобусного перевозчика Lux Express, 38% петербуржцев-поездок за границу на Новый год, 2021-й планируют встречать в Северной столице. Еще 11% участников опроса решили вместо зарубежных туров отправиться в новогоднее путешествие по России, а 9% респондентов отправятся на праздники за город.

При этом лишь 2% жителей Петербурга уже приобрели новогодние туры в страны, с которыми открыто авиасообщение. Остаются 10% горожан, которые пока не спланировали, как проведут каникулы. Еще 30% опрошенных проявляют недюжинный оптимизм, надеясь на открытие границ с Европой и возможную поездку в Финляндию или Эстонию на Новый год.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что чиновникам Петербурга запретили уезжать из города на новогодние праздники.