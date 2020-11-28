Крытый каток и стадион на улице Маршала Новикова готовят к сдаче в декабре

Крытый каток и стадион на улице Маршала Новикова готовят к сдаче в декабре
Беглов подчеркнул, что молодежь Приморского района очень ждет открытия катка и призвал строителей не срывать сроки сдачи объекта в эксплуатацию. Фото: pixabay

В субботу, 28 ноября, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил с рабочим визитом спортивные объекты, строящиеся в Приморском районе.

Глава города проинспектировал ход работ по возведению крытого катка и открытого стадиона на улице Маршала Новикова, 14. Отметим, что площадь катка составляет 6,3 тысячи квадратных метров, а первых посетителей он примет уже в декабре. Лед на катке будет искусственным. Беглов призвал строителей не срывать сроки сдачи, так как жители Приморского района очень ждут открытия катка.

Помимо непосредственной площадки для катания, в комплексе разместятся трибуны на 250 человек, четыре раздевалки, сауна и медицинский кабинет. Напомним, что строить каток начали еще в 2014 году, однако для завершения проекта потребовалось четырежды сменить подрядчика. Последним стала ООО «Норд-Строй», получившая 267,6 млн рублей на реализацию проекта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Центрального района Петербурга обратились к Александру Беглову с просьбой создать рекреационную зону.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
александр беглов крытый каток новости спб приморский район рабочий визит стадион


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Аэрофлот» объявляет распродажу билетов на рейсы авиакомпании ...
Авиакомпания «Россия» открывает чартерные рейсы из Петербурга в Дубай
В России упростили порядок получения инвалидности
Китай вводит антидемпинговые пошлины до 212% на вино из Австралии
Кудрин считает, что по итогам года в России вырастет число бедных
Петербурженка попыталась поджечь порох в детском клубе на проспекте Ударников
Крытый каток и стадион на улице Маршала Новикова готовят к сдаче в декабре
В Петербурге выросло количество тяжелых пациентов с COVID-19