Крытый каток и стадион на улице Маршала Новикова готовят к сдаче в декабре

Беглов подчеркнул, что молодежь Приморского района очень ждет открытия катка и призвал строителей не срывать сроки сдачи объекта в эксплуатацию. Фото: pixabay

Беглов подчеркнул, что молодежь Приморского района очень ждет открытия катка и призвал строителей не срывать сроки сдачи объекта в эксплуатацию. Фото: pixabay

В субботу, 28 ноября, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил с рабочим визитом спортивные объекты, строящиеся в Приморском районе.

Глава города проинспектировал ход работ по возведению крытого катка и открытого стадиона на улице Маршала Новикова, 14. Отметим, что площадь катка составляет 6,3 тысячи квадратных метров, а первых посетителей он примет уже в декабре. Лед на катке будет искусственным. Беглов призвал строителей не срывать сроки сдачи, так как жители Приморского района очень ждут открытия катка.

Помимо непосредственной площадки для катания, в комплексе разместятся трибуны на 250 человек, четыре раздевалки, сауна и медицинский кабинет. Напомним, что строить каток начали еще в 2014 году, однако для завершения проекта потребовалось четырежды сменить подрядчика. Последним стала ООО «Норд-Строй», получившая 267,6 млн рублей на реализацию проекта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Центрального района Петербурга обратились к Александру Беглову с просьбой создать рекреационную зону.