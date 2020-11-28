Кудрин считает, что по итогам года в России вырастет число бедных

Глава Счетной палаты и бывший министр финасов РФ Алексей Кудрин спрогнозировал спад экономики до 4,5% по итогам 2020 года, а также существенное снижение уровня жизни россиян.

Политик считает, что число бедных граждан за текущий год выросло на 1 миллион человек. Причиной кризисной ситуации Кудрин называет пандемию коронавирусной инфекции. При этом экономист отмечает, что за последние пять лет уровень жизни в России и так снизился на 10%, а в этом году лишь за второй квартал падение составило 8%, а за третий — 4,5%, передает «Интерфакс».

Кудрин назвал текущую экономическую ситуацию «новой реальностью для всего мира», заявив, что мировой спад экономики оценивается примерно в 4% и даже экономика Китая, обычно стабильная, показывает меньший рост, чем прежде.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина считает, что недвижимость становится менее доступной для россиян.