Алексей Кудрин допустил рост безработицы в России во время второй волны коронавируса

"К сожалению, вторая волна пандемии может снова обострить эту проблему, но пока она остается на умеренном уровне", — подчеркнул Кудрин. Фото: сайт Президента России

"К сожалению, вторая волна пандемии может снова обострить эту проблему, но пока она остается на умеренном уровне", — подчеркнул Кудрин. Фото: сайт Президента России

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что в ходе второй волны коронавируса в России может увеличиться уровень безработицы.

Об этом бывший глава Минфина заявил в ходе своего выступления на гражданском форуме ОНФ. Кудрин подчеркнул, что в первую волну прогнозировал рост безработицы до 8-10%, но его прогнозы, благодаря мерам, предпринятым властями, не сбылись. На данный момент уровень безработицы в стране немногим ниже 7%.

Вторая волна пандемии COVID-19, однако, может усугубить ситуацию, считает глава Счетной палаты. Он объяснил, что в текущих эпидемиологических условиях населению важнее социальная поддержка, нежели свобода передвижения, поэтому властям проще бороться с пандемией, вводя ограничения. Соответственно, это может негативно сказаться на экономике и занятости граждан.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по прогнозам Кудрина, к концу года количество бедных россиян может вырасти на 1 млн человек.