Доктор призвал россиян не ковырять в ушах

Мясников заявил, что нельзя ковырять в ушах. Фото: кадр из видео Youtube

Мясников заявил, что нельзя ковырять в ушах. Фото: кадр из видео Youtube

Он заявил, что нельзя использовать для этого никакие предметы.

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какая привычка россиян может испортить им слух. Он дал полезный совет в эфире телеканала «Россия 1». Он заявил, что нельзя ковырять в ушах и подчеркнул, что для этого не подходят никакие предметы.

«Не ковыряйте в ушах. Ничем»,

— отметил Мясников.

Он объяснил, что барабанную переменку слишком легко проткнуть. Мясников добавил, что сера выполняют защитную функцию и нет особо смысла от нее избавляться. При неправильном удалении можно спровоцировать образование серной пробки, которую придется убирать у врача.

Также нельзя удалять из уха инородные предметы – например, насекомых.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врач рассказал, что поможет избавиться от последствий коронавируса.