Беглов поздравил жительниц Петербурга с Днем матери

"Этот праздник наполнен чувством огромной благодарности и любви к самому родному и дорогому для каждого из нас человеку", - сказал Беглов. Фото: пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга

"Этот праздник наполнен чувством огромной благодарности и любви к самому родному и дорогому для каждого из нас человеку", - сказал Беглов. Фото: пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга

В воскресенье, 29 ноября, в России отмечается День матери. Губернатор Северной столицы Александр Беглов обратился к петербурженкам с поздравлением.

«Женщина-мать всегда пользовалась огромным уважением в обществе», — заявил глава города. Он подчеркнул, что любовь, терпение, доброта, самоотдача матери — высшая ценность. Беглов также отметил, что и для государства одной из важнейших забот стало благополучие семей с детьми — власти стараются создать все необходимые условия для комфортного воспитания младшего поколения.

Так, еще в прошлом году все детские поликлиники стали «бережливыми». В следующем году на детские программы выделят 228 млрд рублей, что на 18,6 млрд рублей больше, чем в этом году. Беглов пожелал мамам здоровья, любви, благополучия и внимания детей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по словам Беглова, в 2020 году в Петербурге появилось более 80 тысяч волонтеров.