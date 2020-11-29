Вячеслав Макаров поздравил многодетные семьи Петербурга с Днем матери

«Мы всегда стараемся сделать так, чтобы жизнь многодетных семей и семей с детьми была достойной и комфортной, поэтому в Санкт-Петербурге значительная часть бюджетных средств всегда направляется на социальную сферу», - заключил Вячеслав Макаров. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

«Мы всегда стараемся сделать так, чтобы жизнь многодетных семей и семей с детьми была достойной и комфортной, поэтому в Санкт-Петербурге значительная часть бюджетных средств всегда направляется на социальную сферу», - заключил Вячеслав Макаров. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров вместе с активистами Волонтерского центра «Единой России» навестил многодетные семьи в Петроградском и Приморском районах города.

«Мама – самый дорогой, любимый и близкий человек в жизни каждого из нас. Бережное отношение к мамам должно быть ежедневно», — заявил Макаров, обратившись к женщинам в честь международного Дня матери. Он добавил, что все жители, нуждающиеся в помощи и поддержке, всегда могут обратиться в Волонтерский центр, где человека не оставят один на один с его проблемами.

Макаров также отметил, что подарки и помощь добровольцев формировались по запросам многодетных семей. Петербуржцам привезли продукты, лекарства, игрушки. Председатель ЗакСобрания рассказал, что на сегодняшний день в Северной столице проживают более 43 тысяч многодетны матерей — «золотой фонд Петербурга».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Александр Беглов также поздравил женщин с Днем матери.