Вячеслав Макаров поздравил многодетные семьи Петербурга с Днем матери

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров вместе с активистами Волонтерского центра «Единой России» навестил многодетные семьи в Петроградском и Приморском районах города.
«Мама – самый дорогой, любимый и близкий человек в жизни каждого из нас. Бережное отношение к мамам должно быть ежедневно», — заявил Макаров, обратившись к женщинам в честь международного Дня матери. Он добавил, что все жители, нуждающиеся в помощи и поддержке, всегда могут обратиться в Волонтерский центр, где человека не оставят один на один с его проблемами.
Макаров также отметил, что подарки и помощь добровольцев формировались по запросам многодетных семей. Петербуржцам привезли продукты, лекарства, игрушки. Председатель ЗакСобрания рассказал, что на сегодняшний день в Северной столице проживают более 43 тысяч многодетны матерей — «золотой фонд Петербурга».
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Александр Беглов также поздравил женщин с Днем матери.