Медик заразился коронавирусом: что делать и как получить положенную выплату — инфографика Gazeta.SPb

Возможно, многим пандемия дала понять, насколько важная и ответственная профессия - быть врачом, помогать людям бороться за жизнь. Фото: Pixabay

Возможно, многим пандемия дала понять, насколько важная и ответственная профессия - быть врачом, помогать людям бороться за жизнь. Фото: Pixabay

Каждый день старший, средний и младший медицинский персонал, сражающийся с коронавирусом, рискует собственными здоровьем и жизнью. Нередки случаи заболевания Covid-19, в том числе на рабочем месте. Как доказать, что это произошло именно там, и получить денежную компенсацию, Gazeta.SPb рассказала руководитель практики административного и страхового права юридической компании «ССП-Консалт» Екатерина Назарова.

Если медработник заболел

В первую очередь медработникам, заразившимся Covid-19, необходимо оформить лист нетрудоспособности с установленным диагнозом заболевания: это может быть как коронавирус, так и другой недуг, вызванный им и указанный в перечне, утвержденном правительством России. После этого медицинская организация, которая установила случай заболевания работника, обязана тут же уведомить об этом Фонд социального страхования и руководство сотрудника.

В свою очередь работодатель после получения уведомления должен создать специальную комиссию, чтобы изучить случай профессионального заболевания. После расследования составляется акт и делается медицинское заключение. На основе этих документов и принимается решение о назначении единовременной выплаты.

По словам руководителя практики административного и страхового права юридической компании «ССП-Консалт» Екатерины Назаровой, врачам и их родственникам следует обратить внимание на несколько важных моментов. Медицинский работник имеет право участвовать в расследовании возникшего у него заболевания. А если такой возможности нет, его место может занять доверенное лицо. Кроме того, для изучения случаев, связанных с Covid-19, установлены ускоренные сроки. Специалист также подчеркивает, что страховая выплата должна поступить заболевшему медику вне зависимости от того, кто виноват в том, что он заразился: он сам или его начальство.

«Указ Президента РФ от 06.05.2020 №313 не содержит указаний на вину работника или работодателя как условие, исключающее осуществление страховой выплаты», — говорит Екатерина Назарова.

Если медработник не согласен ни с поставленным ему диагнозом, ни с процедурой расследования, он может обжаловать эти акты в органах Государственной эпидемиологической службы РФ, Центре профессиональной патологии Минздрава РФ, Федеральной инспекции труда, Фонде социального страхования или в суде.

Инфографика Gazeta.SPb

Если медработник погиб

В случае гибели медицинского работника родственникам, которые претендуют на выплаты, по словам Екатерины Назаровой, нужно получить выписку из протокола патологоанатомического исследования и копию медицинского свидетельства о смерти с обязательным указанием ее причины — коронавирус или другое заболевание, вызванное им.

Меры социальной поддержки

В Петербурге, согласно постановлению городского правительства от 28.04.2020 № 247, медработнику в случае заражения коронавирусом положена выплата в размере 300 тыс. рублей. Медработнику, который вследствие заболевания Covid-19 получил инвалидность, — 500 тыс. рублей. Родственникам умершего медработника — 1 млн рублей в равных долях на каждого члена семьи.

Напомним, в середине ноября активисты разобрали «стену памяти» — стихийный мемориал на Малой Садовой улице, который появился в апреле этого года. По сути это был обычный строительный забор с фотографиями погибших в период пандемии коронавируса медиков. Фотокарточки размещали сами горожане. После демонтажа их пообещали отдать в Музей политической истории. Вместо «стены» погибшим медицинским работникам появится постоянный памятник. Табличку с информацией о нем заложили в сквере Первого меда.