Незаконные работы и салют из осколков: прокуратура проверяет обрушение трубы котельной в Петербурге

В Петербурге прокуратура проверяет, на каком основании рабочие под покровом ночи решили снести трубу котельной на Архивной клице. Работы, как оказалось, могли проводить незаконно.

Сообщение о происшествии появилось в ночь на понедельник, 30 ноября, в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

Горожане рассказали о салюте из осколков, который накрыл припаркованные в Невском районе Петербурга машины. По их словам, ночью рабочие решили снести трубу котельной.

«После падения огромные осколки долетели до припаркованных машин и самого дома. Предупреждений не было о сносе трубы. Пострадало минимум 6 автомобилей и имущество дома», — утверждали местные жители.

В Службе государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга Gazeta.SPb рассказали о том, что на Архивной улице произошло обрушение трубы котельной, которая была выведена из эксплуатации.

Уточняется, что разрешение на работы на территории котельной Госстройнадзор не выдавал.

«Застройщик или его представители в адрес надзорного ведомства уведомление о сносе объекта не направляли», — уточнили в Службе. Специалисты уже осмотрели земельный участок, застройщика вызвали в ведомство для объяснений.

Прокуратура, между тем, начала проверку в связи с обрушением трубы. В ведомстве пояснили, что дадут правовую оценку действиям ответственных должностных лиц, в том числе подрядных организаций.