Бум автомобильного производства в России может стать причиной обвала рынка

Наращивание мощностей российских автомобильных предприятий в этом году может стать причиной негативных последствий в 2021-м, считают эксперты.

На сегодняшний день автопром трудится в полную мощность для устранения дефицита машин на рынке. В следующем году, однако, после падения ажиотажного спроса, вызванного ослаблением рубля и ростом цен, рынок упадет еще на 5-6% до 1,35 млн автомобилей, отмечают аналитики агентства «Автостат».

Также негативно на состоянии автомобильного рынка в России может сказать снижение объемов госзакупок, сделанных властями «впрок» для поддержки предприятий в условиях коронавирусного кризиса. Системы поддержки автопрома, между тем, не собираются ликвидировать — в 2021 году на это готовы выделить 17,5 млрд рублей, хотя большая часть средств будет потрачена на расширенные программы льготного автокредитования.

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