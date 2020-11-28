Россиянам рассказали как сэкономить топливо при езде на автомобиле зимой

Зимой расход топлива в автомобиле заметно увеличивается, поскольку необходимо дольше прогревать двигатель, поддерживать тепло в салоне, защищать от обледенения стекла. Кроме того, на повышение расхода бензина влияет состояние дорог в холодный сезон.

Эксперты советуют прогревать двигатель во время очищения снега с кузова — это поможет оптимизировать процесс и снизить затраты топлива, пишет журнал «За рулем». При этом после начала движения не следует сразу разгоняться до большой скорости. Специалисты подчеркивают, что не нужно игнорировать уборку кузова — так машина становится легче и снижается сопротивление встречному потоку воздуха.

Также стоит внимательно следить за давлением воздуха в шинах — на морозе оно быстро снижается. Это чревато повышенным сопротивлением качению и перерасходом топлива. Кроме того, сэкономить бензин поможет использование моторного масла меньшей вязкости и, к примеру, автоодеяло. Стиль вождения также играет роль — лучше избегать ускорений, пробуксовок и резкой езды.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге отмечается резкий спрос на новые автомобили.