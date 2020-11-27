В Петербурге резко вырос спрос на новые автомобили

Был побит двухлетний рекорд по продажам машин.

В Санкт-Петербурге значительно выросли продажи новых автомобилей. Эксперты обратили внимание, что машины активно скупали в октябре 2020 года. По сравнению с прошлым годом, спрос подскочил на 13% — дилерам удалось продать около 13 тысяч транспортных средств. Об этом сообщает агентство «Auto-Dealer-СПб».

Чаще всего россияне предпочитают приобретать Kia, Hyundai и LADA. Отмечается, что подобный скачок уровня продаж был отмечен в последний раз в 2018 году. Эксперты добавляют, что на данный момент в 2020 году приобрели более 101,4 тысяч машин.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что подержанные автомобили на российском рынке выросли в цене на 16% с начала года. Эксперты также считают, что рост цен продолжится и ранее чем весной 2021 года спада активности ожидать не стоит.