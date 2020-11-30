Чего нельзя делать перед сдачей ПЦР-теста на Covid-19 — инфографика Gazeta.SPb

Управление Роспотребнадзора по Петербургу при сдаче ПЦР-теста на коронавирус рекомендует соблюдать некоторые правила. Gazeta.SPb рассказывает, какие именно.
После еды и питья должно пройти 3-4 часа
В момент проглатывания еды эпителиальные клетки, внутри которых живет SARS-Cov-2, механически слущиваются пищевым комком с поверхности слизистой оболочки. Если взять мазок сразу после завтрака, обеда или ужина, в пробирку может попасть недостаточное количество инфицированных клеток, и пациент получит ложноотрицательный результат. То же самое касается питья. Вода смывает с поверхности миндалин и задней стенки глотки инфицированные клетки.
Не использовать капли, спреи и антисептики для носа и горла
Средства для местного применения снижают количество вируса на слизистой. А это также ведет к ложноотрицательному результату.
Не пить алкоголь
Несмотря на то, что в состав спиртных напитков обычно входит меньше этанола, чем в антисептические средства, прием алкоголя перед сдачей ПЦР-теста также может отразиться на его результате.
Не чистить зубы
Применение любых очищающих средств для полости рта снижает количество вируса в получаемом мазке. А зубная паста может содержать антисептические компоненты. Кроме того, чистка зубов требует еще и полоскания, что не рекомендовано перед забором материала.
Не красить губы
Мазок берут из зева и носоглотки. Если соблюдать все правила и не прикасаться зондом к губам, то наличие декоративной косметики не помешает получению материала. Но при случайном попадании в пробу посторонние компоненты могут замедлить ПЦР-реакцию.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге за минувшие сутки специалисты успели проверить на коронавирус 24 218 человек. За этот же период инфекция подтвердилась у 3 691 горожанина.