Россия увеличит расходы на нацпроект «Демография»

Власти готовы выделить больше денег на поддержку семей.

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала на заседании совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей, что власти решили увеличить финансирование нацпроекта «Демография». Об этом пишет РИА Новости.

Речь идет о сумме в 691 миллиарде рублей. Таким образом, на реализацию нацпроекта потратят 4,7 триллиона. Эти средства потратят на поддержку семей и тех, кто только думает о рождении ребенка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге финансирование нацпроектов увеличится на 32 млрд рублей в следующем году. На данный момент в городе реализуется 43 региональных проекта в рамках 11 нацпроектов.