За выходные в Петербурге число школьных классов на карантине выросло до 153

По состоянию на понедельник, 30 ноября, в Северной столице из-за выявленной вспышки коронавируса или ОРВИ закрыты 153 класса в 75 школах города.

Об этом информирует пресс-служба петербургского комитета по образованию. Отметим, что количество закрытых на карантин школьных классов выросло до 0,76% от общего количества классов в городе. На данный момент также закрыты 11 групп в 9 детских садах.

При этом школьники, несмотря на карантин, продолжаются учиться в удаленном формате. В школах Петербурга также по-прежнему действует смешанное обучение, при котором дети проходят образовательную программу самостоятельно по материалам, предоставленным школой. Сейчас так занимаются более 13 тысяч учеников.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что еще в пятницу число школьных классов на карантине составляло 118.