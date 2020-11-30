Не хватило денег: РЖД три года откладывает реконструкцию опасного перехода на станции Ручьи

В Петербурге реконструкцию пешеходного перехода на станции Ручьи, который нередко упоминается в СМИ в связи с трагедиями, откладывают третий год подряд. Работы должны были начаться в этом году, однако РЖД перераспределила средства «на первоочередные потребности компании». Горожане, между тем, продолжают рисковать.

Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщила депутат Законодательного Собрания Петербурга Надежда Тихонова, получив ответ из филиала РЖД, Октябрьской железной дороги.

Депутаты уже обращались в РЖД с вопросом о небезопасном переходе на станции Ручьи в 2016-м году. Тогда в компании сообщили, что там планируют построить переход со звуковой и световой сигнализацией через два года.

Позже тогда еще вице-губернатор Игорь Албин уточнял, что в 2018-м году выполняются проектно-изыскательские работы, а на 2019-й год запланировано прохождение Главгосэкспертизы проектной документации и начало выполнения строительно-монтажных работ по объекту.

Переход, однако, не реконструировали до сих пор. Теперь в РЖД заявили, что работы должны были провести в этом году, но деньги перераспределили.

Строительство в результате перенесли на 2021-й год

Как заявила депутат Надежда Тихонова, она планирует написать «транспортному» вице-губернатору Максиму Соколову, поскольку пешеходы «каждый день продолжают рисковать жизнью».

Несчастные случаи на станции «Ручьи» происходили неоднократно. Под поезда попадали, в том числе и молодые люди.

Отметим, что другой опасный пешеходный переход находится на Туристской улице. Сообщения о погибели пешеходов под колесами электричек там также появляются с печальной периодичностью.