Канадские ученые разработали систему, предупреждающую «хроников» о холодах

Исследователи из Канады создали систему оповещения о волнах холода, которые плохо влияют на пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями.

Как известно, резкая смена температуры может негативно сказаться на физическом состоянии людей, особенно тех, у кого есть хронические заболевания или они в преклонном возрасте. Около 10 лет назад ученые разработали систему оповещения о приближающихся волнах тепла, теперь точно такая же может предупреждать о волнах холода. Подобных ни в одной стране мира до этого не существовало, пишет ТАСС Наука со ссылкой на работу ученых из Национального института научных исследований Канады (INRS) и Национального института государственной безопасности Квебека (INSPQ), опубликованную в специализированном издании Science of theTotal Environment.

Система, говорят ученые, способна распознавать две волны холода, начальную и последующую. За это время медицинские работники успеют предупредить своих подопечных о необходимости, например, вовремя принять лекарства, ограничить передвижение по улицам или связаться со своим лечащим врачом.

Когда систему введут в действие, она будет опираться на прогнозы Министерства охраны окружающей среды. Продукт обладает мощной компьютерной поддержкой, благодаря чему способен вовремя оповестить людей. Исследователи надеются, что благодаря этому число обострений хронических заболеваний и даже смертность населения из групп риска снизятся.

Развитие системы предупреждения ученые рассчитывают продолжить при поддержке и взаимодействии с метеорологическими службами страны.

На данный момент разработчики определили пороги понижения атмосферной температуры в диапазоне от минус 15 до минус 23 градусов днем и от минус 20 до 29 ночью — то есть тогда, когда пациентам и медикам стоит насторожиться. В будущем, отмечают исследователи, будут учитываться диапазоны температур в зависимости от времени суток, месяца и даже особенностей зимнего периода.

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