Монгольское плато может стать бесплотной пустыней

Ученые предупреждают: масштабы тепловых аномалий в Центральной Азии в последние 20 лет усугубляются. Глобальное потепление может превратить засушливое Монгольское плато в бесплотную пустыню, как те, что расположены на юго-западе Соединенных Штатов Америки (США).

Деятельность человека сказывается на мировом климате. Это может стать причиной печальных последствий. Страдает экологическая система центрального региона Азии. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на исследование международной группы климатологов, куда вошли специалисты из таких стран, как Южная Корея, Япония, Соединенные Штаты Америки (США), Швеция и Китай, опубликованное в журнале Американской ассоциации содействия развитию науки (AAAS) Science.

Так, специалисты проанализировали данные годичных колец хвойных деревьев за 260 лет и тем самым смогли отследить волны тепла, а также получить сведения о влажности почвы, сообщает издание. Выяснилось, что в последние 30 лет периоды жары стали более масштабными. А началось это с 1990-х годов XX века.

По словам одного из соавторов масштабного исследования, специалиста из Гетеборгского университета в Швеции Дэлиана Чена, волны тепла заставляют почву терять влагу. Дело в том, что когда почва влажная, испарения от нее охлаждают воздух у поверхности, а если влаги нет, то все тепло уходит в воздух.

Из-за засушливости в Монгольском плато уже сократилось количество крупных озёр, а те водоёмы, что сохранились, значительно уменьшились в размерах. На грани вымирания оказались многие животные, например, дикие овцы, антилопы и верблюды.

Ученые уверены, что климатическая ситуация в Центральной Азии скоро достигнет точки невозврата и бьют тревогу: такие перемены могут сказаться на атмосферных процессах во всем мире.

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