Отказ от употребления мяса повышает риск переломов

Люди, которые не едят мясо, имеют больший риск получить серьезные травмы. Речь о так называемых веганах и вегетарианцах.

Ученые из университетов Оксфорда и Бристоля в Великобритании приводят серьезные аргументы в пользу употребления в пищу такого продукта как мясо, пишет «Российская Газета» со ссылкой на журнал BMC Medicine. Так, люди, которые придерживаются строгих правил вегетарианства, а также так называемые рыбоеды часто получают, ни много ни мало, перелом бедра.

Издание отмечает, что минеральная плотность костной ткани у вегетарианцев ниже, чем у тех, кто ест мясо. Из-за того, что люди, избегающие употребления в пищу этого продукта, в итоге потребляют мало кальций и белка, они имеют большую предрасположенность к очень серьезным травмам.

Ведущий автор исследования Тэмми Тонг с коллегами из Оксфордского университета в течение 18-ти лет наблюдала за людьми, которые придерживаются различных диет. Среди таких были: около 29 тысяч так называемых мясоедов, 8 тысяч рыбоедов, 15 с половиной тысяч вегетарианцев и 2 тысячи веганов.

Выяснилось, что у последних шанс получить перелом бедра на 50% выше, чем у мясоедов. Из расчета на тысячу человек 4,1 случая приходилось на вегетарианцев и 19,4 — на веганов (у них повышался риск перелома бедренной кости (кроме шейки бедра)). Особые опасения у исследователей вызвали люди старше 50 лет.

Наиболее уязвимыми среди веганов также оказались женщины в период менопаузы, люди с низкой физической активностью и худые, поскольку небольшой индекс массы тела тоже является дополнительным фактором риска.

Чтобы выяснить, как переломы зависят, в том числе от возраста, пола и уровня витаминов, нужны дополнительные исследования, говорят ученые.

Отмечается, что участниками этого исследования были в основном белые британцы и женщины. Отсюда возникает необходимость в более широком анализе.

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