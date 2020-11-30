В Петербурге матч между «Зенитом» и «Уралом» пройдет при пустых трибунах

Матч 17-го тура чемпионата РПЛ «Зенит» — «Урал» пройдет в Петербурге без зрителей.

Такое решение было принято в соответствии с постановлением правительства Петербурга, сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.

Матч пройдет 5 декабря на «Газпром Арене». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по петербургскому времени.

Матч в рамках Лиги чемпионов против «Боруссии» пройдет со зрителями. Он состоится 8 декабря и начнется в 20:55 мск. На него разрешили пустить некоторое количество фанатов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодняшний выездной матч петербургская команда проводила в форме белого цвета. На игре присутствовали 1,5 тысячи болельщиков, среди которых 95 — фанаты сине-бело-голубы