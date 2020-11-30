В Петербурге матч между «Зенитом» и «Уралом» пройдет при пустых трибунах

В Петербурге матч между «Зенитом» и «Уралом» пройдет при пустых трибунах
"Газпром Арена". Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Матч 17-го тура чемпионата РПЛ «Зенит» — «Урал» пройдет в Петербурге без зрителей.

Такое решение было принято в соответствии с постановлением правительства Петербурга, сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.

Матч пройдет 5 декабря на «Газпром Арене». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по петербургскому времени.

Матч в рамках Лиги чемпионов против «Боруссии» пройдет со зрителями. Он состоится 8 декабря и начнется в 20:55 мск. На него разрешили пустить некоторое количество фанатов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодняшний выездной матч петербургская команда проводила в форме белого цвета. На игре присутствовали 1,5 тысячи болельщиков, среди которых 95 — фанаты сине-бело-голубы

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
"Зенит" "Урал" рпл


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Роспотребнадзор проведет проверку после концерта Басты в Ледовом
«Северный поток — 2» почти на 100% обеспечен финансированием
Баста прокомментировал скандал с концертом в Ледовом дворце
Полина Гагарина все-таки подала на развод
В Петербурге матч между «Зенитом» и «Уралом» пройдет при пустых трибунах
В Ленобласти 1 декабря ожидается снег
Навка рассказала, что думает об участии Бузовой в проекте «Ледниковый ...
В Петербурге из-за пандемии закрылись большинство маленьких отелей и хостелов