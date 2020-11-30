Стало известно, когда Marvel начнет снимать сериал о Соколином глазе с Джереми Реннером

Стало известно, когда Marvel начнет снимать сериал о Соколином глазе с Джереми Реннером
Соколиный глаз в "Мстителях". Кадр фильма.

Съемки сериала «Соколиный Глаз» начнутся 2 декабря в Нью-Йорке, сообщает ScreenRant.

Джереми Реннер, игравший этого персонажа в полнометражных фильмах Marvel, снова вернется к образу.

Сериал выйдет на собственном стриминговом сервисе Disney в рамках четвертой фазы Кинематографической вселенной Marvel. Кроме того, анонсированы сериалы «Сокол и Зимний солдат», «Локи» и «Ванда/Вижн».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что составлен рейтинг популярности персонажей Marvel. Всего в рейтинге 27 позиций. Первую строчку рейтинга занимает Тор, роль которого сыграл Крис Хемсворт.

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Marvel сериал Соколиный Глаз


 

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