Петербургской воспитательнице, у которой на прогулке погиб ребенок, ограничили свободу на 2 года

Калининский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении воспитательницы детского сада, которая признана виновной в причинении смерти по неосторожности. Она не уследила за 4-летним ребенком.

Преступный инцидент произошел 26 марта этого года на площадке детского сада №100. По данным следствия, во время прогулки с детьми женщина не углядела за одним из детей. 4-летняя девочка повисла между двумя перегородками игрового комплекса. Так она провисела не менее 9 минут 27 секунд.

Как сообщила Объединенная пресс-служба судов города, в результате бездействия воспитателя девочка получила сочетанную тупую травму головы, шеи и позвоночника. Не обеспечение должного контроля женщиной за детьми привело к трагедии.

Горожанка полностью признала вину и раскаялась. Суд назначил наказание в виде ограничения свободы на 2 года. Кроме того, 2 года она не сможет заниматься педагогической деятельностью и работой, связанной с воспитанием и надзором за несовершеннолетними.

Гражданский иск признан судом по праву.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что девочка умерла в тот же день на детской площадке, не приходя в сознание.